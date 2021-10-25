Военный переворот в Судане: аресты политиков, протесты на улицах и чрезвычайное положение

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Военный переворот в Судане: аресты политиков, протесты на улицах и чрезвычайное положение

39 минут назад

В Судане военные ввели чрезвычайное положение. Ранее был задержан и, по сообщениям, помещен под домашний арест премьер-министр страны Абдалла Хамдук и члены правительства. Военные утверждают, что режим ЧП продлится до выборов.

Однако многие люди вышли на улицы в знак протеста против действий армии.