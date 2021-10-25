Военный переворот в Судане: аресты политиков, протесты на улицах и чрезвычайное положение
Военный переворот в Судане: аресты политиков, протесты на улицах и чрезвычайное положение
В Судане военные ввели чрезвычайное положение. Ранее был задержан и, по сообщениям, помещен под домашний арест премьер-министр страны Абдалла Хамдук и члены правительства. Военные утверждают, что режим ЧП продлится до выборов.
Однако многие люди вышли на улицы в знак протеста против действий армии.
Разногласия между военными и гражданскими властями в стране продолжаются с 2019 года. Тогда был арестован и осужден на два года заключения по обвинению в коррупции президент Судана Омар аль-Башир и создано переходное правительство.