Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Золото скифов: объясняем историю музейного конфликта между Россией и Украиной

14 минут назад

История спора между Россией и Украиной о «Скифском золоте» уходит корнями в 2013 год, когда выставка артефактов выехала из Крыма в тур по Европе, но вернуться обратно уже не смогла.