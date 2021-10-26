Золото скифов: объясняем историю музейного конфликта между Россией и Украиной
Золото скифов: объясняем историю музейного конфликта между Россией и Украиной
История спора между Россией и Украиной о «Скифском золоте» уходит корнями в 2013 год, когда выставка артефактов выехала из Крыма в тур по Европе, но вернуться обратно уже не смогла.
Русская служба Би-би-си объясняет, в чем суть этого конфликта, как он развивался и в какой момент обычная музейная коллекция стала предметом международного политического скандала.