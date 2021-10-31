Перенаселение, углеродный след, вымирание видов. Подборка документальных фильмов Би-би-си об экологии и климате

35 минут назад

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В нашем каталоге мы регулярно публикуем документальные фильмы Би-би-си об изменении климата, влиянии человека на экологию и возможных вариантах выхода из климатического кризиса. Какие технические решения могут помочь нам в этом? Как мы можем изменить свой образ жизни и потребления, чтобы наносить меньше вреда планете? Как COVID-19 связан с вымиранием видов животных? Является ли мусоросжигание выходом из мусорного кризиса? Если население планеты увеличится до 10 миллиардов, хватит ли на всех ресурсов? Обо всем этом и многом другом смотрите в фильмах из нашей подборки.

1. Нас уже 7,7 млрд человек. Дальше - больше?

Во многих странах действует политика стимулирования рождаемости, так как демографические показатели падают. И в то же время во многих развивающихся странах существует обратная проблема - почти полное отсутствие полового воспитания и низкий общий уровень жизни приводят к бесконтрольному увеличению численности жителей. После провала китайской политики "Одна семья - один ребенок" поднимать вопрос о контроле рождаемости стало неэтичным. Однако по прогнозам ООН, при существующих темпах рождаемости и повышении продолжительности жизни, к 2050 году на Земле будут проживать 10 миллиардов человек. Сможет ли наша планета обеспечить ресурсами такое количество людей? И сможем ли мы при такой численности вести образ жизни, к которому привыкли развитые страны и стремятся развивающиеся?

2. Грязные тайны мира моды

Модная индустрия - второй по величине источник загрязнения на планете. Но как именно наши модные пристрастия несут гибель окружающей среде? Как связаны ваши новые джинсы и исчезновение целого моря в Казахстане? Журналист Би-би-си Стейси Дули наглядно покажет, сколько ресурсов уходит на производство наших модных луков из масс-маркета, куда попадают отходы от такого производства, как живут работники крупных фабрик, и попытается призвать крупных производителей изменить заведенный порядок.

3. Вкусная еда без вреда для планеты

В этом фильме мы расскажем, как каждый из нас может переосмыслить свой рацион, чтобы снизить его негативное воздействие на природу.

На продукты питания приходится треть всего объема выбросов парниковых газов. Многие готовы делать осознанный выбор, но не всегда очевидно, какой углеродный след оставляют те или иные продукты. Пятерых особенных гостей пригласили на необычный ужин, где их выбор будут оценивать по тому, как он влияет на экологию.

4. Мусор: сжечь или закопать?

Каждый год мы производим больше двух миллиардов тон твердых отходов, из них лишь 13,5% перерабатывается, а остальное закапывают в землю, выбрасывают в океан или сжигают. Эффективное обращение с мусором требует не только отлаженной инфраструктуры, но и нашего осознанного отношения. Журналист Би-би-си Люсия Бласко знакомится с участниками "мусорного" оркестра Катеуры, Парагвай.

Стремясь привлечь внимание к тому, сколько мусора незаконно сваливается буквально у порога их домов вблизи крупнейшей свалки Парагвая, юные музыканты играют на инструментах, сделанных из материалов, найденных на свалке. Узнав, насколько серьезна проблема переработки мусорных отходов в Парагвае, Люсия едет в небольшой шведский городок Линчёпинг, чтобы увидеть, как там решается мусорный вопрос. Этот город известен тем, что практически вся система отопления в нем работает на энергии, которую производит местный мусоросжигательный завод. Но и у этой, казалось бы, беспроигрышной схемы есть обратная сторона.

5. Грета Тунберг. Год, чтобы изменить мир

Трехсерийный фильм о самой известной в мире климатической активистке. В 2019 году Грета Тунберг на год оставила учебу в школе, чтобы вместе с ведущими мировыми климатологами и другими учеными воочию увидеть влияние глобального потепления. Oна расскажет, могут ли имеющиеся в нашем распоряжении технологии помочь нам спасти наше будущее, а также попытается призвать мировых лидеров к исполнению уже достигнутых договоренностей.

6.Токсичный город: как дети пострадали от загрязнения воздуха из-за халатности властей

В 90-е годы прошлого века в небольшом городке Корби в графстве Нортгемптоншир стали происходить странные вещи. У нескольких женщин здесь родились дети с деформированными руками. Об этом узнали журналисты газеты Sunday Times. Проведя расследование, они пришли к заключению, что причиной врожденных деформаций могло быть загрязнение воздуха, ставшее результатом халатности местных властей при захоронении отходов сталелитейного производства. Матери пострадавших детей потребовали от властей компенсации, но получили отказ. Добиваться справедливости детям и их семьям пришлось около десяти лет. «Делo детей Корби» стало судебным прецедентом и навсегда изменило отношение общества к проблеме загрязнения воздуха.

7. Факты о вымирании видов с Дэвидом Аттенборо

Сэр Дэвид Аттенборо вместе с ведущими учеными мира исследует, как все ускоряющееся вымирание животных, насекомых и растений отражается на нашей планете, и какие потенциальные решения есть у этого кризиса.

За последние 40 лет популяция животных сократилась на 60%. Миллиону видов животных и растений грозит вымирание, и многим из них, если не принять срочные меры - в течение этого десятилетия. Почему так происходит? Как этот процесс способствует появлению новых вирусов, таких как Covid-19? Аттенборо расскажет, что мы можем сделать, чтобы ситуация не стала необратимой.

8. Озеленение пустыни. Как инженеры создавали искусственный оазис в пустыне Сахара

Страны Ближнего Востока и Северной Африки все чаще сталкиваются с нехваткой пресной воды, и поэтому импортируют большую часть продуктов питания.

Британский инженер Билл Уоттс и команда специалистов из разных стран Европы объединили усилия, чтобы развернуть настоящий оазис в пустыне Сахара: теплицы, работающие на морской воде и солнечной энергии, способные обеспечить близлежащие районы овощами и фруктами, пресной водой и электричеством. Но строительство комплекса в 50-градусную жару под палящим солнцем пустыни - задача непростая, и, кажется, за каждую каплю чистой воды придется поплатиться каплей пота.