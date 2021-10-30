Amazon: что они знают о нас?. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
За четверть века Amazon превратил Джеффа Безоса из книготорговца в одного из самых богатых людей на планете. Его компания-техногигант - одна из самых могущественных корпораций в мире.
Миллионы людей по всему миру уже не представляют своей жизни без удобной быстрой доставки от Amazon и без милой и умной голосовой помощницы Алексы. Но так ли безобидна наша привязанность к ним? Инсайдеры из числа бывших сотрудников компании предупреждают, что Amazon накопил огромный массив информации о нас. "То, что мы знаем о себе, - это лишь малая часть того, что Amazon может знать о нас", - говорят они.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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