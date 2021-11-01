Австралийцы впервые за полтора года смогли вернуться домой. Страна ослабила ограничения, введенные из-за пандемии

Австралийцы впервые за полтора года смогли вернуться домой. Страна ослабила ограничения, введенные из-за пандемии

1 ноября Австралия открыла границы для граждан и резидентов страны и их семей.

Пока только два штата – Виктория и Новый Южный Уэльс – готовы принять приехавших из-за границы.

Вакцинированных – без карантина, остальным придется провести две недели в гостинице. Остальные штаты по-прежнему закрыты.

Остаются закрытыми границы Австралии и для туристов.