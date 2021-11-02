Роботы и религия: сможет ли искусственный интеллект заменить священника?

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Роботы и религия: сможет ли искусственный интеллект заменить священника?

5 минут назад

В разных странах мира в храмах появляются роботы-священники. Не богохульство ли это? Разбиралась корреспондент Би-би-си София Беттиза.

Она побывала в древнем буддистском храме, где робот похож на богиню милосердия Каннон.

В Польше, где католицизм является господствующей религией, в церкви в Варшаве тоже появился робот, отвечающий на вопросы верующих.