Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси: как спасти застрявших беженцев?

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Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси: как спасти застрявших беженцев?

7 минут назад

Сирийский курд Горди хотел помочь своим родителям, застрявшим на польско-белорусской границе. Но, по словам сотрудников гуманитарных организаций, ничего сделать нельзя.

ЕС обвиняет белорусские власти в том, что они способствуют притоку мигрантов к польско-белорусской границе в ответ на санкции против режима Лукашенко.

Однако власти Польши, вопреки международным нормам, не пускают в страну мигрантов и оттесняют их обратно на границу.

Власти страны также одобрили строительство стены на границе и объявили режим чрезвычайного положения в приграничной зоне.

Это значит, что сотрудники гуманитарных организаций не могут помочь беженцам, оставшимся в лесу при температурах около ноля градусов.