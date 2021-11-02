Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси: как спасти застрявших беженцев?
Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси: как спасти застрявших беженцев?
Сирийский курд Горди хотел помочь своим родителям, застрявшим на польско-белорусской границе. Но, по словам сотрудников гуманитарных организаций, ничего сделать нельзя.
ЕС обвиняет белорусские власти в том, что они способствуют притоку мигрантов к польско-белорусской границе в ответ на санкции против режима Лукашенко.
Однако власти Польши, вопреки международным нормам, не пускают в страну мигрантов и оттесняют их обратно на границу.
Власти страны также одобрили строительство стены на границе и объявили режим чрезвычайного положения в приграничной зоне.
Это значит, что сотрудники гуманитарных организаций не могут помочь беженцам, оставшимся в лесу при температурах около ноля градусов.
По данным ООН, восемь человек уже погибли.