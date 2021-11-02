Нет QR-кода, чтобы пойти в кино? Смотрите подборку документальных фильмов Би-би-си

5 минут назад

Фильмы доступны для просмотра в ограниченном числе стран.

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Во все большем числе регионов России вводят антиковидные ограничения и закрывают кинотеатры. Уже посмотрели все сериальные новинки и в десятый раз пересмотрели любимый фильм? Мы собрали для вас десять документальных фильмов Би-би-си, которые вы могли пропустить раньше

1. Гарри Поттер: история магии

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Волшебный мир, созданный Джоан Роулинг в Поттериане, увлекает и восхищает и детей, и взрослых во всем мире. Но далеко не всем читателям книг о Гарри Поттере очевидно, что в них спрятано множество отсылок к реально существовавшим людям, настоящим поверьям и подлинным магическим практикам прошлого.

2. Борьба за миллионы: как видеоигры и киберспорт рождают суперзвезд

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Документальный фильм Би-би-си рассказывает историю киберспортивной команды, вступившей в борьбу за выход в плей-офф Европейского чемпионата по "Лиге Легенд" 2020. Ставки высоки, уровень стресса зашкаливает. Десять команд вступили в борьбу, и ни одна из них не намерена сдать Нексус без боя.

3."Запрещенная профессия". Путч 1991: как журналисты победили, а потом проиграли

Тридцать лет назад советские граждане проснулись и увидели по телевизору "Лебединое озеро". В СССР начался госпереворот: часть партийной элиты отстранила от власти президента Михаила Горбачева. Члены ГКЧП попытались закрутить гайки и отобрать у СМИ свободу. Журналисты дали бой цензуре и выиграли.

4. Тайная жизнь собак

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Собака - лучший друг человека. Но так ли хорошо мы знаем наших верных спутников? Как они видят наш мир? И что они думают о нас? В этом фильме мы познакомимся с собаками, у которых, кажется, есть шестое чувство.

5. Самые маленькие пациенты: как оперируют ещё не родившихся детей

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Внутриутробная хирургия - область медицины, пациенты которой еще даже не успели сделать первый вдох. Когда УЗИ плода выявляет проблему - расщепление позвоночника, кисту на легком, грыжу или задержку внутриутробного развития - время волшебного ожидания для родителей оборачивается настоящим кошмаром. Британские хирурги-пионеры в этой области лечат самых маленьких пациентов в мире, оперируют младенцев прямо в утробе. И дарят родителям надежду, а детям - шанс на жизнь.

6. Елизавета I и Елизавета II: Золотые королевы

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Елизавета II самый долгоправящий монарх в истории Великобритании, она на троне уже почти 70 лет. За время ее правления человек высадился на Луне, и сменилось 14 премьер-министров. Но 400 лет назад правила другая королева Елизавета. В этой серии фильмов мы сравним двух Елизавет, чтобы убедиться, что хотя их разделяют века, многое в обстоятельствах их жизней их сближает.

7. Депрессия, тревожность и бессонница: как укрепить психическое здоровье?

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По оценкам ВОЗ, каждый четвертый из нас сталкивается с нарушениями психического здоровья. А пандемия коронавируса этому только поспособствовала, обострив депрессии, психозы и посттравматические расстройства у многих из нас.

Футболистка и телеведущая Алекс Скотт и клинический психолог Таня Байрон хотят привлечь внимание к этой значимой проблеме общественного здоровья и помочь тем, кто заметил у себя или кого-то из близких симптомы психической нестабильности. Алекс и Таня обращаются к ученым, которые сегодня изучают и разрабатывают стратегии, помогающие справляться с распространенными симптомами нарушений психического здоровья - затяжным унынием или тревожностью, бессонницей, трудностями с концентрацией и самоконтролем.

8. Секреты космических войн

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Десятилетиями мировые лидеры и командующие армиями мечтали о создании космического оружия и войск. Сегодня, в век технологий, осуществление этой мечты уже не кажется фантастикой.

9. Нелегальная торговля органами

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Би-би-си исследует одно из самых безобразных явлений современности - нелегальную торговлю человеческими органами. Этот прибыльный бизнес имеет инфраструктуру и хорошо налажен в Египте, где мигранты из стран Африки, стремящиеся в Европу, становятся легкой добычей преступных банд. У кого-то органы забирают силой, кого-то заманивают обещанием денег. Нередко вчерашние жертвы нелегальной торговли становятся вербовщиками новых жертв и частью преступной сети.

10. Сетевой мир: от книгопечатания до глобальной слежки

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Документальный фильм Би-би-си на стыке антропологии, технологий и истории расскажет о том, как понимание теории сетей может помочь нам лучше разобраться в устройстве современного мира.