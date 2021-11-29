Чешский президент Милош Земан: друг России?
Чешский президент Милош Земан: друг России?
Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра во время своего карантина. Глава Чехии только недавно вышел из госпиталя, где провёл более месяца в реанимации, и сразу же заболел ковидом.
Пост президента Чехии - скорее церемониальный, поскольку больше власти в парламентской республике у правительства. Но Земан славился как друг России и Китая, и умудрялся поддерживать их даже в самые противоречивые моменты. Однако, Россия в мае 2021 года все равно внесла Чехию в список "недружественных" стран. Одна из причин - скандал вокруг взрывов во Врбетице.
Русская служба Би-би-си вспомнила, как Милош Земан выстраивал отношения с Россией и противостоял даже собственному правительству.
Автор: Мария Евстафьева