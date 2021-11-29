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Чешский президент Милош Земан: друг России?

39 минут назад

Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра во время своего карантина. Глава Чехии только недавно вышел из госпиталя, где провёл более месяца в реанимации, и сразу же заболел ковидом.

Пост президента Чехии - скорее церемониальный, поскольку больше власти в парламентской республике у правительства. Но Земан славился как друг России и Китая, и умудрялся поддерживать их даже в самые противоречивые моменты. Однако, Россия в мае 2021 года все равно внесла Чехию в список "недружественных" стран. Одна из причин - скандал вокруг взрывов во Врбетице.