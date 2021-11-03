“Камень в лесу”: как работают ковидные ограничения в разных регионах России

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“Камень в лесу”: как работают ковидные ограничения в разных регионах России

50 минут назад

Россия почти каждый день бьет рекорды смертности от ковида. Это во многом связано с тем, что новый штамма дельта гораздо заразнее предыдущих. А в октябре впервые с начала пандемии выявили больше миллиона заболевших. Это почти на 70% больше, чем год назад.

Несмотря на то, что четвертая волна стала самой обширной по количеству заразившихся и умерших, власти не стали вводить глобальный локдаун, как это было весной 2020 года, а вместо это объявили неделю нерабочих дней.

20 октября Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, однако детальнее проработать ограничительные меры поручил главам разным регионов.