Черные лебеди – это "вкусно и полезно". В Северной Корее стали есть мясо этой птицы

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Черные лебеди – это "вкусно и полезно". В Северной Корее стали есть мясо этой птицы

22 минуты назад

Северная Корея страдает от нехватки продовольствии с момента основания. Санкции международного сообщества и пандемия только ухудшили ситуацию.

Еще в 2019 власти приказали школам и предприятиям заняться выращивает и разведением всего, что можно есть с целью "повышения самообеспечения".