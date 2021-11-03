Черные лебеди – это "вкусно и полезно". В Северной Корее стали есть мясо этой птицы
Черные лебеди – это "вкусно и полезно". В Северной Корее стали есть мясо этой птицы
Северная Корея страдает от нехватки продовольствии с момента основания. Санкции международного сообщества и пандемия только ухудшили ситуацию.
Еще в 2019 власти приказали школам и предприятиям заняться выращивает и разведением всего, что можно есть с целью "повышения самообеспечения".
Теперь северокорейские СМИ агитируют за употребление в пищу мяса черных лебедей.