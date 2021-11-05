Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Жучиная ферма. Кому нужны огромные рогатые жуки

25 минут назад

На небольшой ферме в Колумбии выращивают рогатых жуков. Их длина может достигать 17 сантиметров. А еще они летают. Особо крупные особи могут стоить 300 долларов за пару. И их покупают!

Вообще, городу Тунха в Колумбии от этого только польза: в результате цикла разведения жуков образуется компост. А в городе появилась собственная криптовалюта. Сначала – чтобы не платить комиссию за денежные переводы, а теперь – как обычный способ оплаты услуг в магазинах и кафе города.