Кажется, извержений вулканов стало больше. Так ли это и в чем причина?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Кажется, извержений вулканов стало больше. Так ли это и в чем причина?

26 минут назад

Последние годы в новостях часто мелькают сообщения об извержениях вулканов.

Стали ли они чаще извергаться? Влияет ли изменение климата на сейсмическую активность? Почему люди продолжают селиться и жить в опасной близости к активным вулканам?

Эти и другие вопросы Би-би-си задало ведущему научному сотруднику Института вулканологии и сейсмологии города Петропавловска-Камчатского Александру Белоусову.