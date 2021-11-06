На Лабутенах. История успеха знаменитого дизайнера обуви. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Он начинал свою карьеру разнорабочим в кабаре Folies Bergères, а теперь он - один из самых знаменитых дизайнеров обуви в мире, а его туфли на умопомрачительных каблуках носят миллионеры и селебрити.

Кристиан Лубутен говорит, что основать обувную империю ему помогло понимание того, куда смотрит женщина, когда примеряет пару туфель. Его модели часто называют провокационными, он не боится эпатировать и только отмахивается от обвинений в объективации и сексизме.

Создатели фильма побывали с Лубутеном в его парижском и лиссабонском домах, в его маленькой студии в Париже и на обувной фабрике в Милане, а также слетали вместе с Лубутеном в Индию и Бутан, стремясь разобраться, как устроен его роскошный бизнес и почему его туфли стали одним из легендарных атрибутов современной моды.