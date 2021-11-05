"Это все" и "Никогда не говори никогда". Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон о последнем альбоме АВВА
"Это все" и "Никогда не говори никогда". Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон о последнем альбоме АВВА
Знаменитый квартет выпустил альбом Voyage. Впервые за 40 лет с момента распада группы.
По словам музыкантов, сначала они написали пару песен, решили, что вышло неплохо и написали еще. А потом еще. Так и получился альбом.
И если записывали его живые, настоящие Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерсон, то на концертах, которые намечены на 2022 год, будут выступать цифровые аватары музыкантов, созданные студией Джорджа Лукаса. Но в сопровождении живых музыкантов.
Обо всем этом, а также о расставании, о том, будет ли новый альбом группы и можно ли жить без бороды, Бьорн и Бенни рассказали Би-би-си