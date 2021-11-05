"Это все" и "Никогда не говори никогда". Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон о последнем альбоме АВВА

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"Это все" и "Никогда не говори никогда". Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон о последнем альбоме АВВА

32 минуты назад

Знаменитый квартет выпустил альбом Voyage. Впервые за 40 лет с момента распада группы.

По словам музыкантов, сначала они написали пару песен, решили, что вышло неплохо и написали еще. А потом еще. Так и получился альбом.

И если записывали его живые, настоящие Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерсон, то на концертах, которые намечены на 2022 год, будут выступать цифровые аватары музыкантов, созданные студией Джорджа Лукаса. Но в сопровождении живых музыкантов.