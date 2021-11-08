Сотни беженцев на польско-белорусской границе. Что говорят о миграционном кризисе в Варшаве, Минске и Москве?
Сотни беженцев на польско-белорусской границе. Что говорят о миграционном кризисе в Варшаве, Минске и Москве?
Более тысячи мигрантов утром 8 ноября двинулись к польской границе со стороны Беларуси. Они требуют их пропустить, большинство стремится попасть таким образом в Германию.
Польша уже больше месяца не пускает беженцев и отправляет обратно в приграничную зону. На границе установлен забор из колючей проволоки, к охране привлечено более 17 тысяч военных.
ЕС обвиняет белорусские власти в намеренном создании кризисной ситуации на границе.
Беларусь, в свою очередь, заявляет, что не будет мешать транзиту беженцев, отвечая таким образом на санкции ЕС против Минска.