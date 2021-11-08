Сотни беженцев на польско-белорусской границе. Что говорят о миграционном кризисе в Варшаве, Минске и Москве?

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Сотни беженцев на польско-белорусской границе. Что говорят о миграционном кризисе в Варшаве, Минске и Москве?

45 минут назад

Более тысячи мигрантов утром 8 ноября двинулись к польской границе со стороны Беларуси. Они требуют их пропустить, большинство стремится попасть таким образом в Германию.

Польша уже больше месяца не пускает беженцев и отправляет обратно в приграничную зону. На границе установлен забор из колючей проволоки, к охране привлечено более 17 тысяч военных.

ЕС обвиняет белорусские власти в намеренном создании кризисной ситуации на границе.