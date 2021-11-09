Энергетика танца. Посетители ночного клуба в Глазго станут источником возобновляемой энергии
Энергетика танца. Посетители ночного клуба в Глазго станут источником возобновляемой энергии
В Шотландии, в ночном клубе SWG3 в Глазго собираются протестировать новую технологию, которая будет улавливать теплоту тел танцоров и перерабатывать ее в возобновляемую энергию. Ее можно хранить и использовать для обогрева или охлаждения помещения.
Новая система под названием BODYHEAT или "Тепло тела" заработает в клубе уже к концу 2022.
Это позволит клубу использовать меньше топлива и сократить выбросы углекислого газа на 70 тонн в год.