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Энергетика танца. Посетители ночного клуба в Глазго станут источником возобновляемой энергии

58 минут назад

В Шотландии, в ночном клубе SWG3 в Глазго собираются протестировать новую технологию, которая будет улавливать теплоту тел танцоров и перерабатывать ее в возобновляемую энергию. Ее можно хранить и использовать для обогрева или охлаждения помещения.