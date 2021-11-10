В бордель за прививкой. В столице Австрии пункт вакцинации открылся в заведении для взрослых
В бордель за прививкой. В столице Австрии пункт вакцинации открылся в заведении для взрослых
Пункт вакцинации от коронавируса открылся в одном из борделей в Вене. Всем прививающимся обещают бонус - 30 минут бесплатного свидания с девушкой заведения или ваучер на 40 евро для посещение сауны.
Пункт вакцинации будет работать по понедельникам после обеда весь ноябрь.
Владельцы заведения пытаются помочь стране повысить уровень вакцинации: они сделали ставку на мужчин и мигрантов. Они, по австрийской статистике, прививаются реже.
В Австрии с 8 ноября ужесточены правила по отношению к непривитым гражданам - им запрещен вход в рестораны, отели, парикмахерские и на массовые мероприятия.