В бордель за прививкой. В столице Австрии пункт вакцинации открылся в заведении для взрослых

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В бордель за прививкой. В столице Австрии пункт вакцинации открылся в заведении для взрослых

14 минут назад

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в одном из борделей в Вене. Всем прививающимся обещают бонус - 30 минут бесплатного свидания с девушкой заведения или ваучер на 40 евро для посещение сауны.

Пункт вакцинации будет работать по понедельникам после обеда весь ноябрь.

Владельцы заведения пытаются помочь стране повысить уровень вакцинации: они сделали ставку на мужчин и мигрантов. Они, по австрийской статистике, прививаются реже.