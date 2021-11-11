"Дом Гуччи": Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето на премьере фильма в Лондоне
"Дом Гуччи": Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето на премьере фильма в Лондоне
Ридли Скотт снял фильм по книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В нем рассказывается история заказного убийства Маурицио Гуччи в 1995 году.
Главные роли играют леди Гага и Адам Драйвер. Звездный состав представил фильме в Лондоне 9 ноября.
Члены семьи Гуччи недовольны фильмом Ридли Скотта.
В российский прокат фильм выходит 2 декабря.