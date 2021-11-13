Daft Punk: Освобожденные. Документальный фильм Би-би-си

26 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Первый фильм о феномене поп-культуры и электронной сцены - дуэте Daft Punk, продавшем 12 миллионов копий своих альбомов по всему миру и завоевавших семь премий Grammy.

Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо в своей карьере никогда не шли на компромисс и не приспосабливались к существующим нормам шоу-бизнеса. Они редко появлялись на публике и давали интервью, не показывали своих лиц на ТВ.

Этот документальный фильм расскажет, как двое художников в постоянных поисках творческой свободы и новых способов самовыражения совершили одну из самых глобальных музыкальных революций последних десятилетий. Создатели фильма нашли редкие архивные кадры начала карьеры музыкантов и объединили их с интервью с известными людьми, которым посчастливилось поработать с Daft Punk - Фареллом Уильямсом, Джорджио Мородером, Найлом Роджерсом, Канье Уэстом и Мишелем Гондри.