Голодовка и скандальное видео - что происходит с Саакашвили?
Голодовка и скандальное видео - что происходит с Саакашвили?
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в другую клинику. Ранее Минюст Грузии опубликовал видео, где его силой доставляют в тюремную больницу.
Адвокаты Саакашвили заявляют о бесчеловечном обращении и психологическом давлении на своего подопечного. Тысячи его сторонников выходят на протесты в центре Тбилиси. Минюст обвиняет его в оскорблениях персонала и порче медицинской аппаратуры. О последних событиях вокруг ареста Михаила Саакашвили - в нашем видео.