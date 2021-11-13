Голодовка и скандальное видео - что происходит с Саакашвили?

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Голодовка и скандальное видео - что происходит с Саакашвили?

8 минут назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в другую клинику. Ранее Минюст Грузии опубликовал видео, где его силой доставляют в тюремную больницу.