Россиянина задержали в Нидерландах по запросу США по делу о кибервымогательстве

час назад

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Гражданин России Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу ФБР, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на его адвоката. Дубникова подозревают в отмывании денег, полученных путем вымогательства в результате хакерской деятельности.

Министерство юстиции США требует экстрадиции 29-летнего россиянина, который обвиняется в получении более 400 тысяч долларов в криптовалюте, связанных с выплатой выкупа, утверждает Си-эн-эн, ссылаясь на копию запроса об экстрадиции, оказавшуюся в распоряжении телекомпании.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Дубников был задержан в Амстердаме на основании запроса министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников Ryuk, которая может стоять за серией атак с применением вирусов-вымогателей на американскую систему здравоохранения в 2020 году.

"Затолкали его в самолет в Голландию"

Адвокат Дубникова Аркадий Бух рассказал Си-эн-эн, что в начале ноября его подзащитный направлялся в отпуск в Мексику, там его задержали и посадили на самолет в Нидерланды. О задержании стало известно только сейчас.

"Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть по сути дела просто похитили", - сказал Бух РИА Новости. По его данным, Дубникова задержали сотрудники ФБР. Произошло это еще 2 ноября.

Обвинения американских властей связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников, уточнил адвокат в разговоре с ТАСС. По его словам, его клиенту грозит до 20 лет тюрьмы.

Защита Дубникова собирается настаивать на том, что тот "ничего не знал - не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

По словам адвоката, обвинения пока не предъявлены в полном объеме. "Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты", - пояснил Бух.

Адвокат не исключил, что его подзащитный согласится на выдачу в США, поскольку Нидерланды "имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции". "Его задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия, - сказал он РИА Новости. - Он содержится в тюрьме в Голландии, обвинение в отмывании денег - до 20 лет в тюрьме. Ожидаем экстрадиции в Соединенные Штаты".

Си-эн-эн называет задержание Дубникова один из серьезных шагов правоохранительных органов США против программы-вымогателя Ryuk, которая в прошлом году была задействована в волне взломов организаций здравоохранения.

ФБР и другие федеральные агентства предупреждали в октябре 2020 года о неминуемой угрозе больницам и поставщикам медицинских услуг США.

Представитель минюста отказался комментировать Си-эн-эн дело Дубникова.

Байден просил Путина разобраться

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Телекомпания также называет его дело частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд, вымогавших у бизнеса миллионы долларов.

В понедельник министерство юстиции США объявило об аресте украинца Ярослава Васинского, обвиняемого в использовании другой программы-вымогателя против американской компании-разработчика программного обеспечения.

Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тысячи атак с применением программ-вымогателей, которые принесли ему 2,3 млн долларов (их заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем). Ему 22 года, он был задержан в Польше.

Одновременно заочно обвинения предъявили россиянину Евгению Полянину. ФБР также считает его виновным в кибермошенничестве.

Предположительно, Полянин находится на родине, говорилось в сообщении американской спецслужбы. Генпрокурор США Меррик Гарланд говорил, что Полянин получил около 13 млн долларов от жертв хакерских атак с применением программ-вымогателей (около 6 млн удалось вернуть).

В июне президент США Джо Байден попросил президента России Владимира Путина принять меры против вымогателей, действующих с российской территории.

В понедельник Байден заявил, что последние действия Вашингтона против хакеров можно считать иллюстрацию того, о чем он предупреждал Путина. "Когда в июне я провел встречу с президентом Путиным, я ясно дал понять, что США будут принимать меры, чтобы киберпреступники ответили за свои действия", - сказал он.

В Кремле не стали комментировать заявление Байдена. "Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.