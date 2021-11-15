Из Ирака в Беларусь: как беженцы добираются до границы с Польшей и сколько они за это платят?

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Из Ирака в Беларусь: как беженцы добираются до границы с Польшей и сколько они за это платят?

10 минут назад

В Ираке похоронили двух беженцев, которые умерли, отправившись в Беларусь, чтобы пересечь границу с Польшей. Несмотря на миграционный кризис, десятки иракских и иранских курдов по-прежнему планируют совершить такое же путешествие.

Зарин Сулейман заняла 12 тысяч долларов у родственников и продала земельный участок, чтобы отправить сына на заработки в Европу. В итоге он застрял на польско-белорусской границе. Мать опасается за его жизнь.

Камаран Мохаммед утверждает, что вместе с женой и тремя детьми смог попасть в Польшу, но позже их выслали.

Некоторые иракцы отдавали за белорусские визы от 1200 до 3500 долларов.