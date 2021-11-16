Миграционный кризис: на границе Польши и Беларуси начались беспорядки
Миграционный кризис: на границе Польши и Беларуси начались беспорядки
На польско-беларусской границе начались столкновения. Мигранты закидали пограничников камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет.
Миграционный кризис на границе Польше и Беларуси обострился в ноябре. Тысячи выходцев из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Евросоюз.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик - президент Путин". Российские власти категорически отвергают эти обвинения.