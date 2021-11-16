"Либо делать, либо никуда не ходить". Москвичи о QR-кодах
"Либо делать, либо никуда не ходить". Москвичи о QR-кодах
Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов. Они могут стать обязательными для посещения музеев, театров, кафе и магазинов. Такие меры принимались и раньше, но теперь эту систему планируют ввести и для путешествий в поездах и самолетах.
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов отправился на улицы Москвы, чтобы узнать как горожане относятся к этим законопроектам.