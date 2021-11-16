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"Либо делать, либо никуда не ходить". Москвичи о QR-кодах

27 минут назад

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов. Они могут стать обязательными для посещения музеев, театров, кафе и магазинов. Такие меры принимались и раньше, но теперь эту систему планируют ввести и для путешествий в поездах и самолетах.