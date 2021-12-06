"Гаражные инженеры": как своими руками сделать автомобиль на солнечной энергии?

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"Гаражные инженеры": как своими руками сделать автомобиль на солнечной энергии?

38 минут назад

Никита Поддубнов в своем гараже в Санкт-Петербурге уже не первый год мастерит самые разные транспортные средства. Когда-то он переделал "Москвич" в электромобиль, а затем стал строить автомобили, которые работают на солнечной энергии.

В этом году на своем "солнцемобиле" Никита проехал почти половину Казахстана, но не рассчитал всех особенностей рельефа и вынужден был вернуться в Петербург.