"Гаражные инженеры": как своими руками сделать электромобиль?

50 минут назад

Александр Антонов в своем подмосковном гараже переделал советский внедорожник ЛуАЗ-1302 в несложный электромобиль. По его словам, он устал постоянно ездить за бензином из своей деревни и обратно и решил построить свой личный автомобиль, который питался бы от электричества.

"То чувство, когда ты его в розетку воткнул, и ты понимаешь, что утром он у тебя будет на ста процентах зарядки, и ты куда тебе надо доедешь и не надо ничего думать. Поэтому я считаю этот проект весьма удачным", - говорит Александр.