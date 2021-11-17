Запрет на метал: женское лицо подпольного музыкального жанра в Иране
Запрет на метал: женское лицо подпольного музыкального жанра в Иране
Западная музыка запрещена в Иране еще со времен Исламской революции 1979 года. Но жанр метал существует и популярен в стране, хотя исполнителям грозят тюремные сроки.
Одними из самых популярных исполнителей в этом жанре в Иране стали женщины. Для них это несет дополнительные риски.
По иранским законам петь сольно женщины не могут - только в хорах или группах, состоящих только из женщин.