Как живут российские политэмигранты. Истории из Тбилиси, Варшавы и Киева

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Как живут российские политэмигранты. Истории из Тбилиси, Варшавы и Киева

35 минут назад

Весь 2021 год из России уезжали правозащитники, активисты и журналисты. Одни опасаются оставаться на родине из-за законов об иноагентах и нежелательных организациях. Другие уезжают из-за риска уголовных дел.

Самым популярным направлением для политической эмиграции стала Грузия. Дмитрий Тимошенко - один из несколько сотен российских эмигрантов в Тбилиси. Бывший активист, журналист и правозащитник принимал решения быстро. Когда в родном Хабаровске его стали проверять по статье, которая предполагает лишение свободы, он вместе с женой и 13-летней дочерью тайно уехал из города.

Эмигранты называют Тбилиси трамплином и перевалочным пунктом на пути в США и Европу. Бывший журналист МБХ-медиа Саша Скрыльников прожил в Грузии несколько месяцев, а затем переехал в Польшу. По-настоящему ему стало страшно в России после того, как он узнал, что им интересовались на допросах в ФСБ.