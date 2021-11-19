Внутри убежища для мигрантов у границы Польши и Беларуси
Внутри убежища для мигрантов у границы Польши и Беларуси
Тысячи мигрантов, несколько недель живших в лагерях у польско-белорусской границы, перебрались в расположенный неподалеку транспортно-логистический центр.
В убежище также разместились семьи с детьми. Людям предоставили матрасы, одеяла, подушки, одежду, еду и питьевую воду, а также медицинскую помощь.
До этого, 18 ноября, 430 мигрантов эвакуационным рейсом отправились из Минска в Ирак.