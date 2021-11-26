"Метан там зашкаливал": рассказы родственников погибших на шахте "Листвяжная"
"Метан там зашкаливал": рассказы родственников погибших на шахте "Листвяжная"
На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла авария, погибли более 50 человек, среди которых шахтеры и спасатели. По официальной версии, к гибели людей привело задымление из-за взрыва метана, но окончательные выводы будет делать специальная комиссия.
Руководство шахты задержано. СК завел уголовные дела о халатности и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате которых погибли люди.
Би-би-си рассказывает, что происходит у входа в шахту "Листвяжная", где собрались родственники погибших.