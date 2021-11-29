"Моя смена погибла": две истории шахтеров, работавших на "Листвяжной"

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"Моя смена погибла": две истории шахтеров, работавших на "Листвяжной"

38 минут назад

От взрыва метана в шахте "Листвяжная" погибли более 50 человек. Поисковая операция продолжается, однако власти говорят, что найти кого-то живым почти нет шансов.

Сергей Авдеев и Юрий Паранин работали в том же звене. По счастливому совпадению, в день аварии их не было в шахте, так как они оба были на больничном.