"Моя смена погибла": две истории шахтеров, работавших на "Листвяжной"
"Моя смена погибла": две истории шахтеров, работавших на "Листвяжной"
От взрыва метана в шахте "Листвяжная" погибли более 50 человек. Поисковая операция продолжается, однако власти говорят, что найти кого-то живым почти нет шансов.
Сергей Авдеев и Юрий Паранин работали в том же звене. По счастливому совпадению, в день аварии их не было в шахте, так как они оба были на больничном.
Шахтеры рассказали Би-би-си, как была устроена работа на "Листвяжной" и почему люди спускались туда, несмотря на большой риск.