"Это ценности, это люди": что говорят те, кто пришел поддержать "Мемориал"
"Это ценности, это люди": что говорят те, кто пришел поддержать "Мемориал"
Просветительское общество "Международный Мемориал" уже несколько лет находится в реестре организаций, признанных "иностранными агентами". Но только сейчас оно оказалось на грани закрытия.
Верховный суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала". Поводом для иска стало отсутствие в нескольких материалах "Международного Мемориала" маркировки "иностранного агента".
Сама организация отмечает, что моментально исправляла выявленные нарушения, а процент непромаркированных материалов был ничтожно мал.
В день первого заседания по рассмотрению иска у Верховного суда собрались более ста человек. Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми из них о значении "Мемориала".