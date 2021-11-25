"Это ценности, это люди": что говорят те, кто пришел поддержать "Мемориал"

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"Это ценности, это люди": что говорят те, кто пришел поддержать "Мемориал"

13 минут назад

Просветительское общество "Международный Мемориал" уже несколько лет находится в реестре организаций, признанных "иностранными агентами". Но только сейчас оно оказалось на грани закрытия.

Верховный суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала". Поводом для иска стало отсутствие в нескольких материалах "Международного Мемориала" маркировки "иностранного агента".

Сама организация отмечает, что моментально исправляла выявленные нарушения, а процент непромаркированных материалов был ничтожно мал.