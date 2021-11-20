Чем мы кормим наших детей? Вся правда о переработанной пище. Документальный фильм Би-би-си

58 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

О растущей проблеме детского ожирения ученые предупреждают нас уже более четверти века. И все равно, с каждым годом дети весят все больше, а здоровье у них - все хуже. Доктор Крис ван Туллекен решил разобраться, почему так происходит.

Совместно с врачами и учеными он сделал предположение, что за проблемой лишнего веса у детей стоит определенный тип продуктов, которые дети просто обожают - ультра-переработанные продукты.

Эта еда доступна в огромных количествах, она дешевая, разрекламированная, и ее почти не нужно готовить. Что самое удивительное - наука почти ничего о ней не знает.

Крис поставит на себе эксперимент и целый месяц будет питаться преимущественно продуктами промышленной переработки, и посмотрит, как такая еда повлияет на его физическое и психологическое состояние, а главное - как она отразится на его мозге.