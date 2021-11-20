"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали". Интервью Лукашенко Би-би-си

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"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали". Интервью Лукашенко Би-би-си

54 минуты назад

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг задал Александру Лукашенко вопросы о миграционном кризисе на границе с Польшей, давлении на правозащитников в Беларуси и об избиениях мирных демонстрантов.

Корреспондент Би-би-си хотел продемонстрировать Лукашенко видео, на котором показаны люди, выходившие из изолятора на Окрестина в Минске с травмами, полученными в результате избиений.