"Путин мне ничего не советовал". Интервью Александра Лукашенко о миграционном кризисе, протестах в Беларуси и отношениях с Россией

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"Путин мне ничего не советовал". Интервью Александра Лукашенко о миграционном кризисе, протестах в Беларуси и отношениях с Россией

14 минут назад

Александр Лукашенко ответил на вопросы корреспондента Би-би-си Стива Розенберга о миграционном кризисе на границе с Польшей, давлении на правозащитников в Беларуси и избиениях мирных демонстрантов, а также об отношениях с Путиным.

Лукашенко отрицает, что президент России давал ему советы о том, как общаться с оппозицией. "Как только Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", - отметил президент Беларуси.