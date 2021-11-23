Остановка "зеленой" революции ради отопления. Почему в мире - энергетический кризис?
Остановка "зеленой" революции ради отопления. Почему в мире - энергетический кризис?
Мир еще не до конца справился от Covid-19 и его разрушительных последствий, но негативное влияние пандемии на экономику уже очевидно.
Помимо борьбы с изменением климата, перед мировыми державами и лидерами стоит еще одна глобальная задача - пережить кризис в энергетическом секторе.
Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков выделил три причины, которые спровоцировали этот кризис, а также объяснил, каковы вероятные последствия энергетического коллапса для планеты и мирового сообщества. Спойлер: "зеленая" революция сильно замедлится.
Продюсер: Катя Ледер