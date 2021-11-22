Антиковидные выходные: волна протестов из-за ограничений в Европе
Антиковидные выходные: волна протестов из-за ограничений в Европе
По Европе в выходные прокатилась волна демонстраций против антиковидных ограничений. На улицы нескольких городов в Нидерландах вышли тысячи человек, они жгли велосипеды и закидывали полицию камнями и фейерверками. Арестованы десятки участников беспорядков.
Протесты прошли и в Австрии, где с понедельника начался трехнедельный локдаун, а с 1 февраля 2022 года вакцинация станет обязательной. Тысячи недовольных антиковидными мерами протестовали и в Бельгии, Дании и Хорватии. Как это было - в нашем видео.