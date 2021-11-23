QR-коды в транспорте: как прошел первый день с новыми ограничениями в Татарстане

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QR-коды в транспорте: как прошел первый день с новыми ограничениями в Татарстане

5 минут назад

В Татарстане ввели новые ковидные ограничения, по которым пользоваться общественным транспортом могут только пассажиры, получившие QR-коды.

Несмотря на то, что власти региона сообщили об ограничениях за две недели, многие оказались не готовы к новым условиям. На некоторых станциях образовались длинные очереди, а больше тысячи пассажиров и вовсе не пустили в транспорт.