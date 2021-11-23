QR-коды в транспорте: как прошел первый день с новыми ограничениями в Татарстане
QR-коды в транспорте: как прошел первый день с новыми ограничениями в Татарстане
В Татарстане ввели новые ковидные ограничения, по которым пользоваться общественным транспортом могут только пассажиры, получившие QR-коды.
Несмотря на то, что власти региона сообщили об ограничениях за две недели, многие оказались не готовы к новым условиям. На некоторых станциях образовались длинные очереди, а больше тысячи пассажиров и вовсе не пустили в транспорт.
В декабре российские власти планируют рассмотреть законопроект, по которому подобные меры распространят на всей территории России.