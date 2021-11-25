Насилие против женщин: подборка документальных фильмов Би-би-си

33 минуты назад

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25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ниже - подборка документальных фильмов Би-би-си, которые рассказывают об этой проблеме.

Фильмы доступны для просмотра в ограниченном числе стран

1. "Нет значит нет": последствия сексуального насилия

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.

Луи Теру отправляется на Восточное побережье США, чтобы выяснить, с чем связан рост числа случаев сексуального насилия в университетах. Он встречается с молодыми людьми, обвиняемыми в изнасиловании и сексуальных домогательствах. И хотя суд признал их невиновными, по их делам проводятся внутренние университетские расследования, по результатам которых им может грозить отчисление.

2. "Шоссе слёз". Пропавшие девушки Канады

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

У Канады есть зловещая тайна. В последние три десятка лет здесь были убиты или бесследно исчезли несколько тысяч женщин из коренных народов, большинству из которых не было и тридцати лет. Многих девушек в последний раз видели "голосующими" на дороге, которую здесь прозвали "Шоссе слёз".

3."Запомните: вы не виноваты!" Как пережить насилие и помочь другим жертвам

Бренда Майерс-Пауэлл выросла в Чикаго. Её мать умерла, когда Бренде было полгода, и она осталась на попечении бабушки-алкоголички. С самого детства Бренду растлевали, били и унижали, и ей казалось, что самые прекрасные и загадочные женщины - это проститутки, что работали на улице, на которой она жила. В подростковом возрасте Бренда стала одной из них. Она пристрастилась к наркотикам и проработала на улице 25 лет, но однажды, после бурной ссоры с клиентом, Бренда очнулась в больнице и поняла, что больше так не может.

4. Женские обрезания в Танзании

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.

Женское половое обрезание в Танзании запрещено. Однако в северных регионах страны многие семьи по-прежнему придерживаются варварской традиции и проводят эти калечащие операции как новорожденным девочкам, так и подросткам. Нередко родители делают это ради выкупа, который они получают от семьи жениха, если невеста обрезана.

5. Мое детство в аду [18+]

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Нищета и сексуальное насилие были частью детства Лисбет Цорниг Андерсен. Несмотря на это, ей удалось сделать отличную карьеру и создать собственную счастливую семью. Повзрослев, Лисбет пересматривает свое прошлое. Это путешествие оказалось намного сложнее, чем она могла себе представить.

6. Побег из золотой клетки: куда исчезла принцесса Дубая

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Никто ничего не знает о том, куда исчезла принцесса Латифа Эль Мактум, дочь несметно богатого правителя Дубая. Никто не видел её с тех пор, как группа вооруженных людей захватила её во время попытки сбежать из золотой клетки. Готовясь к побегу, принцесса записала видео, в котором рассказала, как её могущественная семья удерживает ее в стране против воли.

7. Дать сдачи: русские женщины против домашнего насилия

Домашнее насилие часто является смертельным в России, но некоторые женщины сопротивляются. Муж Маргариты отрезал ей кисти рук в 2017 году, теперь она хочет добиться принятия более жестких законов о бытовом насилии. В настоящее время российский закон гласит, что преступникам, впервые совершившим преступления, не причиняющим "серьезных травм", автоматически не грозит тюремный срок.

8. Сексуальная эксплуатация малолетних в Японии [18+]

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Весь мир единодушно осуждает педофилию, и вряд ли есть категория людей, которых общество осуждает больше, чем педофилов. Однако, складывается впечатление, что в Японии к такому поведению и образу мысли относятся гораздо терпимее.

9. Суфражистки: первые феминистки в мире

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Всего лишь сто лет назад ради того, что сейчас нам кажется самой собой разумеющимся - за право женщин голосовать, - приходилось идти на крайние меры.