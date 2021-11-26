"Посмотрите, что может быть, придем и за вами". Семью из Беларуси 9 раз судили за личную переписку

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"Посмотрите, что может быть, придем и за вами". Семью из Беларуси 9 раз судили за личную переписку

12 минут назад

Анастасию и Сергея задержали 15 июля. Они провели в минском изоляторе на Окрестина почти 130 дней. После девятого по счету суда их неожиданно отпустили.