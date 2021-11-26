"Посмотрите, что может быть, придем и за вами". Семью из Беларуси 9 раз судили за личную переписку
"Посмотрите, что может быть, придем и за вами". Семью из Беларуси 9 раз судили за личную переписку
Анастасию и Сергея задержали 15 июля. Они провели в минском изоляторе на Окрестина почти 130 дней. После девятого по счету суда их неожиданно отпустили.
Анастасии Крупенич-Кондратьевой и ее мужу Сергею Крупеничу были предъявлены обвинения по статье административного кодекса 19.11 «за распространение экстремисткой информации», а по сути – за личную переписку друг с другом и ссылки на новости из оппозиционных телеграм-каналов.После неожиданного освобождения семья покинула Беларусь и после этого пообщалась с корреспондентом Би-би-си Алиной Исаченко.