Фредди Меркьюри. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фредди Меркьюри ушел из жизни тридцать лет назад, 24 ноября 1991 года, но его песни звучат и сегодня, а сам он - харизматичный и яркий исполнитель, фронтмен мегауспешной группы - до сих пор является кумиром миллионов людей во всем мире. Но парадокс в том, что ни склад его личности, ни обстоятельства его жизни отнюдь не создавали предпосылок для такого успеха. Он был выходцем из семьи мигрантов и гомосексуалом во времена, когда оба эти обстоятельства помещали человека в категорию "меньшинств" и не способствовали какому бы то ни было социальному продвижению.