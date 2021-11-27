Фредди Меркьюри. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си
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О жизни Фарруха Булсары, ставшем Фредди Меркьюри и преодолевшем все трудности, рассказывает документальный фильм Би-би-си.
Фредди Меркьюри ушел из жизни тридцать лет назад, 24 ноября 1991 года, но его песни звучат и сегодня, а сам он - харизматичный и яркий исполнитель, фронтмен мегауспешной группы - до сих пор является кумиром миллионов людей во всем мире. Но парадокс в том, что ни склад его личности, ни обстоятельства его жизни отнюдь не создавали предпосылок для такого успеха. Он был выходцем из семьи мигрантов и гомосексуалом во времена, когда оба эти обстоятельства помещали человека в категорию "меньшинств" и не способствовали какому бы то ни было социальному продвижению.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.