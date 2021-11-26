"Заберите этих людей к себе". Лукашенко встретился с мигрантами
"Заберите этих людей к себе". Лукашенко встретился с мигрантами
Александр Лукашенко приехал на белорусско-польскую границу, где встретился с мигрантами. Он выступил с речью, обвинив в кризисе Германию и Польшу.
Соседние с Беларусью страны Евросоюза обвиняют белорусские власти во главе с Александром Лукашенко в том, что они специально наладили поток тысяч мигрантов с Ближнего Востока и гонят их на границу со странами ЕС, чтобы спровоцировать кризис.