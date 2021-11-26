"Заберите этих людей к себе". Лукашенко встретился с мигрантами

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Заберите этих людей к себе". Лукашенко встретился с мигрантами

час назад

Александр Лукашенко приехал на белорусско-польскую границу, где встретился с мигрантами. Он выступил с речью, обвинив в кризисе Германию и Польшу.