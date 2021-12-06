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Облако пепла накрыло деревни рядом с вулканом Семеру. Видео

44 минуты назад

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии начал извергаться 4 декабря 2021 - уже второй раз за несколько месяцев. Столб пепла достиг высоты в 15 километров, он накрыл ближайшие к вулкану деревни. Погибли по меньшей мере 13 человек, сотни были эвакуированы из района бедствия.