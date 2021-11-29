"Мы же родные". Как живут афганские беженцы в Таджикистане

"Мы же родные". Как живут афганские беженцы в Таджикистане

После прихода к власти в Афганистане талибов, тысячи беженцев устремились в соседний Таджикистан.

В Душанбе обещали принять более 100 тысяч беженцев. Но пока в страну смогли попасть только около пяти тысяч человек. И не все могут получить необходимые документы.

Съемочная группа Би-би-си смогла побывать в приграничных районах Таджикистана и поговорила с теми, кто пытается начать новую жизнь в новой стране.