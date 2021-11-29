"Мы же родные". Как живут афганские беженцы в Таджикистане

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"Мы же родные". Как живут афганские беженцы в Таджикистане

23 минуты назад

После прихода к власти в Афганистане талибов, тысячи беженцев устремились в соседний Таджикистан.

В Душанбе обещали принять более 100 тысяч беженцев. Но пока в страну смогли попасть только около пяти тысяч человек. И не все могут получить необходимые документы.