"Мы же родные". Как живут афганские беженцы в Таджикистане
"Мы же родные". Как живут афганские беженцы в Таджикистане
После прихода к власти в Афганистане талибов, тысячи беженцев устремились в соседний Таджикистан.
В Душанбе обещали принять более 100 тысяч беженцев. Но пока в страну смогли попасть только около пяти тысяч человек. И не все могут получить необходимые документы.
Съемочная группа Би-би-си смогла побывать в приграничных районах Таджикистана и поговорила с теми, кто пытается начать новую жизнь в новой стране.