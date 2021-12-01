Летающие крыши и перевернутые машины: в Турции разрушительный шторм
Летающие крыши и перевернутые машины: в Турции разрушительный шторм
В Турции экстремальные погодные условия. Не менее шести человек погибли и 52 получили ранения.
Штормовые ветра сносят крыши, заборы и здания. Выкорчеваны деревья, повалены минареты мечетей. Скорость ветра достигала 130 км/час. Более 30 авиарейсов были отменены. В десяти городах приостановлена работа школ.
В Стамбуле запрещено движение мотоциклов. Морская деятельность в Босфоре закрыта для двустороннего морского движения.