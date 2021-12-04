Перл Харбор. Кто виноват в "дне позора" Америки? Документальный фильм Би-би-си

30 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

7 декабря 1941 года в 07:40 утра в небе над базой ВМС США на Гавайских островах появились первые японские бомбардировщики. Не встретив почти никакого сопротивления, японцы без труда прорвались к линкорному ряду, один за другим взорвали корабли, разрушили американские самолеты на земле и сбросили бомбы на казармы. В тот день Америка потеряла 2403 человек, включая мирных жителей.

Всеобщий шок сменился гневом и поиском виноватых. Вашингтон быстро выдвинул свою версию, однако спустя 75 лет после трагедии обнаружились факты, указывающие, что официальная версия событий - не более, чем попытка найти козлов отпущения.