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Побег из тюрьмы "Гильбоа"

7 минут назад

В сентябре 2021 года шестеро палестинцев сбежали из израильской тюрьмы "Гильбоа". За особые меры безопасности израильтяне называют ее "сейфом".

Пятеро из сбежавших находились в "Гильбоа" по обвинению в подготовке или проведении вооруженных нападений.

В течение нескольких месяцев заключенные копали подземный ход при помощи металлических прутьев и ложек. Они вышли на поверхность всего в нескольких метрах от сторожевой вышки и не были замечены.