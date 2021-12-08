Побег из тюрьмы "Гильбоа"
Побег из тюрьмы "Гильбоа"
В сентябре 2021 года шестеро палестинцев сбежали из израильской тюрьмы "Гильбоа". За особые меры безопасности израильтяне называют ее "сейфом".
Пятеро из сбежавших находились в "Гильбоа" по обвинению в подготовке или проведении вооруженных нападений.
В течение нескольких месяцев заключенные копали подземный ход при помощи металлических прутьев и ложек. Они вышли на поверхность всего в нескольких метрах от сторожевой вышки и не были замечены.
Корреспондент Би-би-си Том Бейтман побывал на месте событий.