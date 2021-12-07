Засуха убивает все живое в восточной Африке

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Засуха убивает все живое в восточной Африке

29 минут назад

Почти 26 миллионов человек в районе Африканского Рога оказались на грани выживания из-за засухи, которая стала следствием непрерывных сезонов очень скудных дождей.

Ожидается, что засушливая погода на севере Кении, в Сомали и на юге Эфиопии продержится до середины 2022 года.

Между тем, уже сейчас ситуация критическая – дикие животные умирают сотнями, а местные скотоводы сообщают, что потеряли почти 70% поголовья своего скота, который для большинства населения – основной источник заработка и пропитания.