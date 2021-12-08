"Когда власть стали захватывать талибы, муж начал мне угрожать". Монолог беженки из Афганистана
Сора бежала из Афганистана за считанные недели до прихода к власти талибов, потому что ее муж поддерживал их идеологию. Би-би-си изменила ее имя в целях безопасности и рассказывает историю беженки.
Замуж Сору выдали, когда она училась на 4 курсе медицинского университета в Кабуле. Супруг запретил ей продолжать учебу и требовал, чтобы она сидела дома.
Сора подала на развод и получила его, но мужа это не устраивало.
Девушка бежала из Афганистана, не успев проститься с родителями.
Теперь, даже находясь в другой стране, она опасается, что бывший супруг найдет ее.
В 2021 году Би-би-си в рамках проекта "100 женщин" уделяет особенное внимание Афганистану и женщинам в этой стране, жизнь которых изменилась в худшую сторону за последние месяцы с приходом к власти "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России). Они составляют половину списка, некоторые выступают под псевдонимами и без фотографий -ради их безопасности.