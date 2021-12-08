"Когда власть стали захватывать талибы, муж начал мне угрожать". Монолог беженки из Афганистана

"Когда власть стали захватывать талибы, муж начал мне угрожать". Монолог беженки из Афганистана

Сора бежала из Афганистана за считанные недели до прихода к власти талибов, потому что ее муж поддерживал их идеологию. Би-би-си изменила ее имя в целях безопасности и рассказывает историю беженки.

Замуж Сору выдали, когда она училась на 4 курсе медицинского университета в Кабуле. Супруг запретил ей продолжать учебу и требовал, чтобы она сидела дома.

Сора подала на развод и получила его, но мужа это не устраивало.

Девушка бежала из Афганистана, не успев проститься с родителями.

Теперь, даже находясь в другой стране, она опасается, что бывший супруг найдет ее.

В 2021 году Би-би-си в рамках проекта "100 женщин" уделяет особенное внимание Афганистану и женщинам в этой стране, жизнь которых изменилась в худшую сторону за последние месяцы с приходом к власти "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России). Они составляют половину списка, некоторые выступают под псевдонимами и без фотографий -ради их безопасности.