"Когда власть стали захватывать талибы, муж начал мне угрожать". Монолог беженки из Афганистана

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"Когда власть стали захватывать талибы, муж начал мне угрожать". Монолог беженки из Афганистана

58 минут назад

Сора бежала из Афганистана за считанные недели до прихода к власти талибов, потому что ее муж поддерживал их идеологию. Би-би-си изменила ее имя в целях безопасности и рассказывает историю беженки.

Замуж Сору выдали, когда она училась на 4 курсе медицинского университета в Кабуле. Супруг запретил ей продолжать учебу и требовал, чтобы она сидела дома.

Сора подала на развод и получила его, но мужа это не устраивало.

Девушка бежала из Афганистана, не успев проститься с родителями.

Теперь, даже находясь в другой стране, она опасается, что бывший супруг найдет ее.